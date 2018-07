Cette communication a été prononcée dans le cadre du colloque intitulé Construire le récit : histoire et poétique des chapitres qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 25 juin au 2 juillet 2018, sous la direction de Claire Colin et Aude Leblond.

Bien que négligé par la critique, le chapitre est en réalité un lieu privilégié du texte où se croisent des questions rhétoriques, éditoriales, narratologiques, thématiques, et historiques. Le chapitre s’impose-t-il définitivement comme la division naturelle du roman, voire du récit ? Ou est-il au contraire de plus en plus mis en question dans la littérature moderne et contemporaine ? L’imaginaire du chapitre est-il celui de l’architecture, de la musique, du fragment, du tableau ? Que devient le chapitre en BD ? Quel est son rapport à l’épisode dans un feuilleton littéraire comme une série télévisée ? Il s’agira aussi de repérer, dans l’immense diversité des pratiques de chapitrage, des évolutions à long terme, des tendances fortes, des régularités, des stabilités, en utilisant notamment pour ce faire des outils numériques.

Marc Douguet, maître de conférences en littérature française et humanités numériques à l’Université Grenoble Alpes., travaille sur les techniques de composition et de structuration des textes, notamment dans les pièces de théâtre françaises du XVIIe siècle.

Écouter Écouter Finir in medias res: peut-on appliquer les outils de la théorie dramatique au chapitrage romanesque ? par Marc Douguet Finir in medias res: peut-on appliquer les outils de la théorie dramatique au chapitrage romanesque ? par Marc Douguet

Quels rapports existe-t-il entre le découpage des pièces de théâtre en scènes et en actes (qui repose sur un critère intrinsèque au texte, les mouvements d’entrée et de sortie des personnages) et le chapitrage romanesque (où il est impossible d’établir une corrélation systématique entre les événements de la diégèse et la structure du récit) ? Il s’agit d’étudier, sur le long terme (XVIIe-XXe siècles), les pratiques de chapitrage à la lumière des pratiques de séquençage dramatique en se focalisant sur les effets de suspension qu’elles peuvent produire quand elles viennent segmenter le déroulement continu des faits: l’interruption soudaine de la narration crée un effet d’attente tout en accentuant l’importance des événements narrés juste avant la coupure (sur le modèle de la fin de la première partie du Côté de Guermantes: "Elle avait compris qu’il n’y avait pas à me cacher ce que j’avais deviné tout de suite : qu’elle venait d’avoir une petite attaque. [Deuxième partie, chapitre premier] Nous retraversâmes l’avenue Gabriel, au milieu de la foule des promeneurs"). Quels équivalents, s’il en existe, peut-on trouver à ce procédé quand l’action n’est pas narrée mais représentée sur scène ? Et que nous apprend la comparaison avec le théâtre sur le fonctionnement et les usages du chapitrage ?