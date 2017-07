Formes sociales et mutation anthropotechnique

La transformation numérique n’est pas seulement un phénomène technique. Elle affecte l’ensemble du monde vécu, toutes les formes sociales, les pratiques, les imaginaires, les relations aux espaces et aux temporalités, les dispositifs organisationnels et institutionnels.

Cette communication introductive a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé Quelles communications, quelles organisations à l'ère du numérique ? qui s'est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 24 juin au 1er juillet 2017, sous la direction de François COOREN, Christian LE MOËNNE et Sylvie PARRINI-ALEMANNO.

Christian LE MOËNNE est professeur émérite des Universités en Sciences de l’Information-Communication. Président d’Honneur de la Société Française des Sciences de l’information et de la communication (SFSIC), membre pendant dix ans comité Information-communication de la Commission Nationales française de l’UNESCO, il est le fondateur d’un groupe d’études et de recherches sur les informations et communication organisationnelles (Org & Co) qui rassemble plus de 300 chercheurs au niveau international.

Qu’est-ce qu’une forme organisationnelle ? Loin d’être un état, elle fait tenir ensemble l’ensemble des éléments par la production de normes, de règles, de procédures qui produisent, de façon indissociable, des effets symboliques et matériels. Il s’agit d’une forme sociale qui, au sens de Castoriadis, structure notre capacité à instituer la société et qui, au sens où Simmel, conserve de façon « cristallisée » les conceptions, les postures anthropologiques, la mémoire des actions collectives. D’où vient cette aptitude à faire émerger des formes sociales ? Il s’agit, pour Simondon, d’une aptitude anthropologique à faire surgir des formes puisant aux aptitudes sociales profondes de l’humanité. Dans cette perspective, la capacité à faire surgir des formes organisationnelles précède vraisemblablement l’aptitude langagière. Notre espèce a été sociale avant d’être humaine, n’a pu devenir humaine que parce que d’abord sociale. L’aptitude à faire surgir des formes organisationnelles et instrumentales, des outils, des objets, comme celle qui permet de faire émerger des formes sémiotiques participent de cette aptitude anthropologique à faire surgir des formes sociales qui est au fondement du couplage « cortex –silex », dont Leroi-Gourhan souligne l’importance dans le processus d’hominisation. Les formes sociales sous cet aspect, mêlent en permanence trois formes sources organisationnelles, objectales et sémiotiques.