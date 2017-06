Foucault et le néolibéralisme : aux origines de la controverse

Revenir sur l’accomplissement de cette aventure intellectuelle, et surtout prendre la mesure de la diversité théorique et de l’intensité politique de ses leçons : de la pénalité à la psychiatrie, de la raison d’Etat au libéralisme, du souci de soi au courage de la vérité.

• Crédits : Jean-Pierre Fouchet - Getty

Écouter Écouter Naissance de la biopolitique : contextes, lectures, réceptions, disputes Naissance de la biopolitique : contextes, lectures, réceptions, disputes

Les leçons de Michel Foucault au Collège de France, prononcées entre 1971 et 1984, constituent une somme théorique indépassable qui a profondément renouvelé la connaissance et la réception d’un des plus importants penseurs du XXe siècle.

Cours de l'année 1978-1979 : Naissance de la biopolitique : contextes, lectures, réceptions, disputes

Le cours de l’année 78-79 est l’un des plus lus, et aussi l’un des plus controversés de Foucault. Il sert d’appui à tous ceux qui, pour des raisons variées, entendent faire de Michel Foucault, sinon un théoricien néolibéral avoué, du moins un sympathisant plus ou moins honteux du néolibéralisme. Montrer que le double contexte de production de ce cours, son actualité politique et sa place dans la recherche de Foucault, permet de faire un sort à ces imputations, et faire voir que le cours, aussi zigzaguant soit-il, donne du néolibéralisme comme art de gouverner une cohérence originale qui sera largement validée par son extension ultérieure. Interroger sur les effets paradoxaux d’une publication qui vient plus de trente ans plus tard heurter un certain sens commun critique qui avait tendance à faire du néolibéralisme ce que Foucault considérait comme la plus grande erreur, à savoir une simple répétition du libéralisme classique. Il sera intéressant, pour conclure, de mettre en regard les interprétations foucaldiennes et bourdieusiennes du néolibéralisme.

Le problème politique le plus général n’est-il pas celui de la vérité ? Comment lier l’une à l’autre la façon de partager le vrai et le faux et la manière de se gouverner soi-même et les autres ? Michel Foucault

Alors que la pensée libérale, dans sa version la plus classique, oppose la société à l'État, comme la nature à l'artifice ou la spontanéité à la contrainte, Foucault met en évidence le paradoxe que constitue leur relation. La société, en effet, représente le principe au nom duquel le gouvernement libéral tend à s' autolimiter. Elle l'oblige à se demander sans cesse s 'il ne gouverne pas trop et joue, à cet égard, un rôle critique par rapport à tout excès de gouvernement. Mais elle forme également la cible d'une intervention gouvernementale permanente, non pour restreindre, sur le plan pratique, les libertés accordées formellement, mais pour produire, multiplier et garantir ces libertés dont a besoin le système libéral.

Une conférence enregistrée en juin 2015.

Christian Laval, professeur de sociologie à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.