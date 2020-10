Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé Mémoires et enjeux du maritime en Normandie qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 16 au 19 septembre 2020, sous la direction de Vincent AUBIN, Pascal BULÉON, Christophe MANEUVRIER et Frédérique TURBOUT.

La région Normandie possède la plus importante façade maritime française et se trouve au bord du couloir qui voit passer un quart du commerce maritime mondial. Elle accueille le troisième complexe portuaire européen, possède quatre grandes gares maritimes, et compte également de nombreux plaisanciers, marins pêcheurs et passionnés de sports nautiques.

Le patrimoine maritime est une notion qui se fait jour à la fin des années 70. Si cette catégorie patrimoniale possède quelques caractéristiques propres qui lui confère une spécificité, elle demeure, comme tout autre élément du patrimoine culturel, une construction sociale complexe, en perpétuel renouvellement. Cette communication synthétique interroge le mécanisme de production patrimoniale, ses ambiguïtés et son rôle dans un certain renouveau de la conscience maritime en Normandie au cours des dernières décennies.

Écouter Écouter La mise en patrimoine de la maritimité en Normandie depuis le début des années 1980, par Pierre Schmit 35 min La mise en patrimoine de la maritimité en Normandie depuis le début des années 1980, par Pierre Schmit

Né en 1957, Pierre Schmit, a été directeur du Centre régional de culture ethnologique et technique de Basse-Normandie et est aujourd'hui directeur de l'EPCC La Fabrique de patrimoines en Normandie. Avec ces institutions, dès le milieu des années 1980, il a conduit plusieurs programmes de recherche ethnologique et de documentation portant sur les activités et le patrimoine maritime. Avec ses collègues, il a contribué à plusieurs projets muséographiques et à diverses actions de valorisation du patrimoine maritime. Interlocuteur des administrations culturelles, des collectivités et de nombreux acteurs intéressés par ce sujet, il peut témoigner de cette aventure patrimoniale.