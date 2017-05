La philosophie a nécessairement affaire à la vérité...

La notion d’un "rendez-vous avec la vérité", empruntée à Nietzsche, invite à réfléchir sur les multiples manières dont les philosophes ont vécu leur rencontre avec la vérité et sur la manière dont elle les a transformés.

C’est par la vérité que la Terre porte les êtres. Par la vérité que le soleil se lève. Par la vérité que le vent souffle. Et par la vérité que les eaux coulent. La vérité est le don suprême. La vérité est la loi suprême du monde. En bref, les Dieux sont vérité, les Hommes mensonge. Celui dont la pensée se tient dans la vérité devient un Dieu ici-bas.

Comment faire pour nous tenir dans la vérité ?

Qu'est-ce qu'une vérité que ces montagnes bornent (et) qui est mensonge dans le monde qui est situé au-delà ? Michel de Montaigne, "Les Essais"

Une conférence enregistrée en 2015.

Jean Greisch, ancien professeur de philosophie à la Faculté de Philosophie de l’Institut catholique de Paris, dont il fut le Doyen de 1985 à 1994. Il fut également directeur du Laboratoire de Philosophie herméneutique et de phénoménologie. Son champ de recherche est la philosophie herméneutique contemporaine et la philosophie de la religion. Il est spécialiste de Heidegger et Ricœur.