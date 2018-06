La Réforme en Normandie au XVIe siècle: genèse, dynamiques et spectre social

Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé La Réforme en spectacles qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 30 mai au 3 juin 2018, sous la direction de Charlotte BOUTEILLE-MEISTER, Emmanuel BURON, Fabien CAVAILLÉ, Estelle DOUDET et Denis HÜE.

Luc Daireaux est professeur agrégé et docteur en histoire, chercheur associé au laboratoire HisTeMé ("Histoire, territoires, mémoires", ex-CRHQ) de l’Université Caen Normandie. Il revient sur les origines et le développement de la Réforme protestante au XVIe siècle à la lumière des travaux historiographiques les plus récents. L'auteur s'attarde d’abord sur la précocité et l’ampleur des mouvements hétérodoxes en Normandie, mouvements apparus dès les années 1520. Il insiste sur la transition complexe qui conduit à l’épanouissement d’un protestantisme de type calviniste. C’est au tournant des années 1550 et 1560 que des Églises réformées sont "dressées" autour de pasteurs et consistoires. L’apogée numérique de la Réforme prend rapidement fin avec le début des guerres de Religion (1562) et les secousses de la seconde moitié du XVIe siècle. La Normandie protestante touche un large spectre social, des élites nobiliaires, il est vrai de plus en plus réticentes, jusqu’aux artisans, et s’épanouit dans les milieux urbains (avec quelques bastions comme Alençon, Saint-Lô, Caen, Rouen ou Dieppe) comme dans les campagnes (Bocage et pays de Caux).