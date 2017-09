La temporalité du détail apaisant

Les héros ne sont plus les guerriers et les rois, mais les choses de la paix, toutes égales les unes aux autres. Les oignons qui sèchent, égaux à la racine d’arbre qui traverse le marais. Mais personne n’a encore réussi à chanter une épopée de la paix..." (W. Wenders, P. Handke - Les ailes du désir)

Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé Peter Handke : analyse du temps qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 21 au 28 août 2017, sous la direction de Mireille CALLE-GRUBER, Ingrid HOLTEY et Patricia OSTER-STIERLE (avec la présence de Peter Handke).

Les analyses du temps, de l’ouvert du temps, éternel et quotidien, indéterminé, tout en porosité et passerelles des entre-deux, mettront en lumière la diversité de l’œuvre de Peter Handke, écrivain mais aussi poète, auteur dramatique, traducteur, scénariste et réalisateur. Afin de rendre compte de l’ampleur d’une œuvre polymorphe, le colloque s’est attaché à suivre son parcours dans le champ littéraire germanophone ainsi qu’au regard de sa réception en France depuis les années soixante. Peter Handke s’efforce d'intervenir dans son temps : "eingreifen in meine Zeit" par la littérature. Que la littérature soit pour lui le lieu d’invention des formes du monde conduit à considérer à nouveau la question: Que peut la littérature ? Et plus radicalement : Comment se peut-elle ? En cette année de ses 75 ans, Peter Handke à Cerisy sera entouré de ses amis et compagnons de route, ainsi que de chercheurs internationaux: tous venus saluer un écrivain et sa foi en l’écriture.

_Christian Luckscheiter, né à Fribourg-en-B., éditeur indépendant à Berlin, chercheur au Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (ZfL) à Berlin entre 2006 et 2010, a fait une thèse de doctorat sur l’importance des lieux dans l’œuvre de Peter Handke (Ortsschriften Peter Handkes, Kadmos, Berlin 2012)._

Dans le scénario des Ailes du désir (1987) coécrit par Peter Handke, Homère pense: "Mes héros ne sont plus les guerriers et les rois, mais les choses de la paix, toutes égales les unes aux autres. Les oignons qui sèchent, égaux à la racine d’arbre qui traverse le marais. Mais personne n’a encore réussi à chanter une épopée de la paix. Qu’est-ce qui fait que la paix ne suscite pas d’inspiration durable, et qu’elle est pratiquement impossible à conter ?". Les questions du Homère cinématographique sont aussi celles de Peter Handke qui, pourrait-on avancer, tente d’écrire une épopée de la paix à partir de la fin des années 1970 et de sa nouvelle Langsame Heimkehr / Lent Retour (1979). Un sens particulier est accordé à des détails apparemment marginaux comme des graines de peuplier, des ailes d’hirondelles ou le salut de la main d’un enfant. Ces détails apaisants sont cependant toujours brefs, leur existence menacée. La question de leur temporalité sera au cœur de cette contribution.