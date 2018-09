Cette communication a été prononcée dans le cadre du colloque intitulé L'usage des ambiances, une épreuve sensible des situations qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 4 au 11 septembre 2018, sous la direction de Didier TALLAGRAND, Jean-Paul THIBAUD et Nicolas TIXIER.

Les ambiances et les atmosphères sensibles se prêtent à une grande diversité d’usages, que ce soit dans le domaine de l’art, de l’urbain ou des sciences sociales. En quoi les ambiances ouvrent-elles de nouvelles pistes en matière de pratique artistique, d’expérimentation méthodologique ou d’exploration théorique ? Qu’en est-il d’une socio-esthétique située, attentive aux percepts et aux affects qui imprègnent nos milieux de vie et infusent les sensibilités contemporaines ?

La ville-pharmakon : vers une thérapeutique des ambiances urbaines, par Philippe Simay

En s’interrogeant sur la dimension thérapeutique et capacitaire des ambiances urbaines, à partir des analyses de Walter Benjamin et Siegfried Kracauer sur le concept de "distraction" et les formes empruntées par la culture de masse, il s’agira de poser les bases d’une conception pharmacologique de la ville, conçue à la fois comme poison et comme remède. On questionnera la façon dont les ambiances permettent aux citadins de s’acclimater à un environnement complexe, parfois perçu comme chaotique ou traumatique, mais aussi de développer de nouvelles compétences en mobilisant des ressources générées par la métropole elle-même.

Philippe Simay est maître-assistant à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville et co-directeur de la revue Métropolitiques. Il a coécrit Moholy-Nagy et le pont transbordeur de Marseille (Ophrys, 2013) et a dirigé Capitales de la modernité. Walter Benjamin et la ville (Éditions de L’Éclat), Le choc des métropoles: Simmel, Kracauer, Benjamin (avec Stéphane Füzesséry, Éditions de l’Éclat, 2008) et Droit de cité (éd. PUF/Ciph, 2009).