L'autre, c'est moi

Les migrations massives de population, relayées par les médias, particulièrement depuis l’été 2016, sont devenues depuis une dizaine d’années un objet d’écriture à part entière du roman, de la poésie, du théâtre et du cinéma contemporains.

Giovanni Dotoli est né en Italie, en 1942. Professeur de langue et littérature françaises à l’Université de Bari et de francophonie aux Cours de Civilisation française de la Sorbonne, il est Officier de la légion d’Honneur et Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques, pour ses mérites scientifiques et culturels, et ancien président de l’AIEF (Association internationale des Études Françaises). Il a obtenu le Grand Prix de l’Académie Française, pour sa contribution fondamentale à la diffusion de la langue et de la culture françaises et pour l’ensemble de ses travaux de critique littéraire.

Il a fondé et dirige plusieurs collections et revues. Auteur de très nombreux volumes, essais et articles sur la littérature française du XVIe au XXIe siècle, publiés en Italie, en France en d'autres Pays, il a été visiting professor à l’Université de Chicago, à l’Université de l’Artois (Arras), à l’Université de Cagliari et à l’École Normale Supérieure, à Paris. Il est poète de langue française et de langue italienne. Sa poésie est traduite en plusieurs langues étrangères.