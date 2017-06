Le regard neuf ou « Être né Innu aujourd’hui dans une société québécoise dominante »

Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé Espaces et littératures des Amériques : mutation, complémentarité, partage qui s'est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 24 juin au 1er juillet 2017, sous la direction de Zilá BERND, Patrick IMBERT et Rita OLIVIERI-GODET.

Naomi Fontaine est née à Uashat, communauté innue voisine de Sept-Îles (extrémité est du Québec). Après des études en enseignement à l'Université Laval, elle revient vivre chez elle. Auteure, elle désire écrire le visage des Innus et tout ce que leurs yeux ont vécu. Son premier recueil de récits poétiques « Kuessipan : À toi », a été publié en mars 2011 aux éditions Mémoire d'encrier et a reçu un bel accueil de la part du public et des médias. Elle a depuis participé à la revue de poésie Exit et publié une nouvelle : La courte histoire d'une maladie.

Comment fait-on lorsque les préjugés sont assimilés par la communauté qui les subit ? Comment se défait-on d’une pensée généralisée répandue par la société dominante qui accule les Premières Nations dans une position au mieux de victimes, au pire d’état d’infériorité lié à la naissance ? Au lieu de Nègres, nous avons été appelés Indiens. Comme eux, nous sommes nés dans un pays que nous avons construit ; dont l’histoire identitaire ne saurait exister à l’extérieur du métissage des idées. Et comme eux, nous avons été dévalorisés, vendus à petits prix. Être victime de l’Histoire ou représenter la dégénérescence d’une société : voilà les choix qui s’offrent aujourd’hui à nous qui sommes nés Autochtones dans un pays colonisé. Il faut beaucoup de courage, d’imaginaire, d’introspection, pour l’adolescent qui a grandi dans le système des réserves, s’il désire trouver son chemin en dehors de ces préjugés. Le renversement extrême est la voie dangereuse: du silence à la colère, l’écriture émerge comme tentative d’affirmation, voire de combat. Kuessipan, c’est le moment où on choisit de nommer soi-même sa réalité, lorsque le regard de l’autre ne suffit plus. Tenter de définir ce système restreignant par l’expérience vécue de l’enseignement dans une communauté nordique du Québec et par l’éclosion d’une parole en écriture. Explorer les portes de sortie véritables qui ne sont pas contre tout risque. Essayer, du moins, de poser un regard neuf sur une image longtemps stigmatisée.