Le secret de la pensée

"De tout arbre du jardin tu mangeras mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas car, du jour où tu en mangeras, tu mourras" (Genèse 2:17).

Penser en secret, penser le secret, mais aussi et surtout : la pensée comme (lieu du) secret. La théorie de la pensée proposée par Piera Aulagnier ne se réduit pas à l'idée d'un "droit au secret" comme "condition pour pouvoir penser". Je proposerai de l'envisager comme l'association d'une métapsychologie des processus de pensée de l'analyste en séance — dans la perspective ouverte par Ferenczi —, et d'une théorie inédite du penser, comme expérience de la solitude et de la transgression.

Jean-François Chiantaretto est psychanalyste (Quatrième Groupe) et professeur de psychopathologie (Université Sorbonne Paris Nord). Tous ses ouvrages et travaux abordent la question de l'interlocution interne, de la clinique des limites à l'écriture. Son dernier livre : La perte de soi (Campagne Première, 2020). Il vient par ailleurs de diriger avec G. Gaillard, les actes du colloque de Cerisy : Psychanalyse et culture. L'œuvre de Nathalie Zaltzman (Ithaque, 2020).

Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé Aux origines du Je : l'oeuvre de Piera Aulagnier quii s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 15 au 2 juillet 2021, sous la direction de Jean-François CHIANTARETTO, Aline COHEN DE LARA, Florian HOUSSIER et Catherine MATHA.