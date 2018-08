Cette communication a été prononcée dans le cadre du colloque intitulé La psychanalyse : anatomie de sa modernité (à partir des travaux de Laurence Kahn) qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 13 au 20 juillet 2018, sous la direction d'Odile Bombarde, Catherine Matha et Françoise Neau.

Depuis plusieurs décennies, nombre de psychanalystes somment la psychanalyse de remanier ses théories et ses pratiques, pour affronter de nouvelles pathologies et, disent-ils, mieux soulager la souffrance contemporaine. Selon eux, cette évolution de la psychanalyse, gage de modernisation, d’ouverture et de progrès, serait la condition de sa survie : consensus oblige, elle imposerait entre autres de renoncer à la métapsychologie, jugée abstraite et dépassée et, avec elle, à toute visée scientifique, au profit du relativisme théorique, de l’empiricité de la clinique et de l’empathie du thérapeute — loin des scandales du sexuel et de la conflictualité psychique. Quels sont les enjeux et les effets d’une telle psychanalyse, "révisée" disait Adorno dès 1946 ? Que reste-t-il aujourd’hui de l’inconvenance, de la subversion et du mordant de la découverte freudienne ? Et que reste-t-il des outils théoriques permettant aux analystes de penser non seulement les butées individuelles de la cruauté et de la tyrannie internes, mais aussi les créations culturelles et leurs destins religieux et politiques ?

Françoise Coblence est professeur émérite d’esthétique (Université de Picardie) et psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris, directrice de la Revue française de psychanalyse.

Écouter Écouter Les embûches de l’affect, par Françoise Coblence Les embûches de l’affect, par Françoise Coblence

Dans L’écoute de l’analyste, de l’acte à la forme, Laurence Kahn interroge "les embûches de l’affect". Cette communication de Françoise Coblence se propose d’interroger dans cette ligne la nature de l’affect. L’affect ment-il ? Quel est son pouvoir de conviction, dans l’œuvre et dans la cure ? Dans quelle mesure la prise en compte d’une forme esthétique peut-elle contribuer à qualifier l’affect et renseigner sur sa nature, au-delà d’une considération purement économique ?