Les fruits de la frontière

"On s'habitue aux endroits et c'est difficile de s'en aller. On s'habitue à certaines façons de penser et c'est difficile d'en changer." (John Steinbeck - Les raisins de la colère, 1938)

Cette communication a été prononcée dans le cadre du colloque intitulé Brassages planétaires qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 1 au 8 août 2018, sous la direction de Patrick MOQUAY, Véronique MURE et Sébastien THIÉRY.

Dans le prolongement du colloque de 2016, Jardins en politique (autour de Gilles Clément) et des enjeux du "jardin planétaire", il s’agira de se saisir de la question des "brassages planétaires". En riposte et réponse à la démultiplication contemporaine des frontières, nous travaillerons à défaire les fables de l’identité et à discuter des inquiétants projets politiques qu’elles engendrent. Sans céder à une vision du monde consistant en une fable tout aussi problématique de "l’indifférencié", l’on se posera les questions suivantes: comment l’ici et l’ailleurs, sans pour autant se confondre, peuvent être pensés en solidarité? Comment l’habitant du "planétaire" n’en demeure pas moins un sujet toujours situé, fort d’une singularité faisant de lui un être irréductible et irremplaçable? Notre intuition est que la notion de "brassages planétaires" forme un socle possible pour repenser et refonder notre monde. À la condition néanmoins de dépasser à son endroit la sympathie pour forger à partir d’elle une doctrine, voire un programme.

Il est courant d’opposer la liberté de circulation des personnes avec celle des marchandises ou des capitaux, réputée sans entrave dans un monde libéral, pour constater que la première n’est que formelle. Mais les choses ne sont pas si simples et les marchandises ne circulent pas si librement quand les intérêts économiques de la rive nord de la Méditerranée sont en jeu. Où l’on parle de subordination des terres et des travailleuses marocaines au calendrier productif européen.

Emmanuelle Hellio est sociologue et travaille sur le développement de l’agriculture intensive en Méditerranée, et les migrations liées au travail saisonnier dans le contexte de la globalisation agroalimentaire (LEST/Mucem/Labexmed). Son ethnographie de deux programmes de migration temporaire, la contratación en origen en Espagne, et les contrats OMIS en France, montre les effets de la migration saisonnière sur les conditions de travail, de vie, l'usage des terres et sur les configurations conjugales et familiales au Maroc et en émigration.