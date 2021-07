Les méthodes viennent à la fin

Cette conférence analyse ce que la "Méthode" peut devoir à Nietzsche et qu'est-ce que signifie "clore" la Méthode par l'éthique ? Puis trois caractéristiques de la "connaissance de la connaissance" sont définies : 1) la complexité sur fond d'abîme ; 2) la conception de la pensée et du sujet derrière le "computo" ; 3) la dialectique entre physique et généalogie. Enfin, la Méthode se présente comme une pensée de la vie, de la médecine et de la démocratie.

Une conférence enregistrée en juin 2021, dans le cadre du colloque Edgar Morin, Le Siècle, sous la direction de Claude Fischler et Pascal Ory, organisé à l'occasion du centième anniversaire d'Edgar Morin (8 juillet 2021) et consacré à l'ensemble de son œuvre

Cynthia Fleury est professeur titulaire de la Chaire Humanités et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la Chaire du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences.