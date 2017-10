Les relations face-à-face: "un fait social pur" (Simmel)

Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé Le pouvoir des liens faibles qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 28 septembre au 2 octobre 2017, sous la direction de Alexandre GEFEN et Sandra LAUGIER.

La thèse centrale de l’article désormais classique de M. Granovetter, "La force des liens faibles" (1973), oppose des "liens forts" (amitié, famille, mariage, etc.) et des liens sociaux, à faible charge affective ou officielle, quoique essentiels dans le fonctionnement des structures relationnelles. Écartés de la théorie de l’art, de l’éthique comme des philosophies traditionnelles du sujet, ces liens faibles sont pourtant au cœur de nos formes contemporaines d’attachement et d’attention: dans l’espace démocratique du commun réouvert par le champ numérique des réseaux sociaux, dans la sphère de notre vie culturelle, mais aussi dans l’espace de nos formes de présence à l’autre. Visages, objets, musiques, personnages, improvisations "d’un soir", lieux et situations ordinaires mais irremplaçables dans leurs singularités déterminent notre relation aux autres, nos engagements quotidiens comme le flux de nos identités et les inflexions de nos vies — et ce, tout autant que les passions de l’âme, les situations de longue durée, les identifications directes et les affects massifs...

Joëlle Zask enseigne au département de philosophie de l’Université Aix-Marseille. Spécialiste de philosophie politique et de la philosophie pragmatiste américaine, notamment celle de John Dewey, elle étudie les enjeux politiques des théories de l'art et de la culture. Outre des articles dont certains sont présents sur son site (http://joelle.zask.over\-blog.com/), elle est l'auteur de divers ouvrages dont John Dewey, philosophe du public (L’Harmattan, 2000), Art et démocratie ; Peuples de l’art (PUF, 2003), Participer; Essais sur les formes démocratiques de la participation (Le bord de l'eau Éditions, 2011) et Outdoor Art. La sculpture et ses lieux (Éditions la Découverte, coll "Les empêcheurs de penser en rond", 2013). Son dernier ouvrage s’intitule La démocratie aux champs (Éditions la Découverte, 2016).

Écouter Écouter Les relations face-à-face: "un fait social pur" (Simmel) Les relations face-à-face: "un fait social pur" (Simmel)

Les relations face-à-face, largement sous-estimées, seraient elles pourtant déterminantes? À partir d’une lecture de Simmel et de Tarde, elles s’imposent comme "un fait social pur": autosuffisantes, libres, "flottantes", égalitaires, ce sont elles qui font le charme de la conversation, les plaisirs de la compagnie d’autrui, les formes les plus élémentaires comme les plus complexes de la sociabilité. Liens "faibles" par excellence, elles n’en laissent pas moins de transformer l’association humaine autrement mécanique ou contrainte en une "bonne société".