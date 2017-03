Les répercussions héréditaires de la déportation

Que sait-on du retour des déportés ? Comment s’est-il passé dans la réalité ? Comment ces personnes ont pu se reconstruire et vivre après une telle expérience ? Comment ce traumatisme a eu des répercussions sur leurs descendants ?

• Crédits : AFP

C’est à ces questions que la journée d’étude pluridisciplinaire sur les aspects médico-sociaux des suites de la déportation organisée par la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, en collaboration avec la MRSH de Caen, l’Université de Caen et le Mémorial de Caen, a souhaité répondre. De nombreuses archives sur le retour des déportés, conservées par le Pôle des Archives des Victimes des Conflits Contemporains du Service Historique de la Défense ou par les Archives Nationales sont encore méconnues et inexploitées. L’équipe de recherche de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation a ainsi présenté les premiers résultats de l’étude des fiches de rapatriement contenues dans les dossiers statuts tandis que la commission médico-sociale a dressé le bilan de ses nombreuses années de suivi des déportés rentrés, mettant en lumière les conséquences, toujours présentes du traumatisme subi.

Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans la vie, croyez en l'avenir. Raymond Aubrac

La journée fut également l’occasion d’entendre des descendants de déportés parler de l’influence de la déportation, ainsi que des répercussions, sur leur vie et leurs engagements. Ces répercussions peuvent aussi être héréditaires (les dernières recherches en épigénétique démontrent que le stress et les privations ont pu modifier les gênes) et donc se transmettre de génération en génération.

Le film présenté ici se veut une synthèse des deux tables rondes où se sont exprimés chercheurs, témoins et descendants.