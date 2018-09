Les tonalités affectives dans la perception du milieu ambiant en architecture et en urbanisme : Bollnow, Bachelard, Zumthor

Cette communication a été filmée lors du colloque intitulé Saisir le rapport affectif aux lieux qui s'est déroulé du 15 au 22 juin au CCIC de Cerisy sous la direction de Georges-Henri LAFFONT et Denis MARTOUZET.

Se dirige-t-on vers une fabrique affective des lieux ? Qu'il s’agisse d’architectes, de designers, d’économistes, de géographes, de paysagistes, de sociologues, d’urbanistes, d’artistes ou d’habitants, nombreux sont ceux qui, au niveau conceptuel ou pratique, manifestent un intérêt vis-à-vis du rapport affectif aux lieux. Toutefois, si les discours en ce sens se multiplient, les difficultés rencontrées sont importantes lorsqu’il s’agit de capter, comprendre, mobiliser ou encore susciter les émotions et les sentiments tant — entre aimer et ne pas aimer, témoigner de l’indifférence ou de la détestation — l’éventail est large et les mécanismes complexes. En outre, les termes employés qualifient autant la personne qui formule un sentiment, que les lieux concernés et la relation elle-même...

Pascal Nouvel est professeur de philosophie, directeur du département de philosophie, directeur du Centre d'Ethique et de Philosophie Contemporaine à l'Université de Tours.

En partant de l'analyse de ce que sont les ambiances et en prenant appui sur des auteurs qui ont pu fournir à ce sujet quelques aperçus décisifs (Bollnow, Bachelard, Zumthor), une problématisation de la question de l'ambiance en architecture et en urbanisme est proposée. Cette dernière permet de préciser la différence entre les "lieux de l'affect" dont parle la neurobiologie (désignant par là les structures cérébrales qui sont responsables, chez l'homme, de la production des affects) et "l'affect des lieux" (le type d'affect généré par un lieu donné). Les moyens d'aborder cette dernière, donc les tonalités affectives suscitées par des lieux, est alors discutée.