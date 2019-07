Si l’on en croit le Dictionnaire des idées reçues de Flaubert, selon lequel un orientaliste serait "un homme qui a beaucoup voyagé", Tintin assurément, a la qualité requise pour en être un. Parmi ses nombreux voyages, le jeune héros-reporter a arpenté l’Égypte, l’Arabie (émirat du Khemed) et le Maroc, faisant de ces contrées le triptyque combinatoire de l’Orient arabe d’Hergé, celui des Cigares du pharaon (1934), du Crabe aux pinces d’or (1941), de Tintin au pays de l’or noir (1950), et de Coke en stock (1958). À quelle géographie Hergé et Tintin nous convient-t-ils ? Explorant les coulisses locales de la fabrique exogène de l’Orient, Hergé construit une démonstration. Dès le premier opus de ses aventures orientales, Tintin tombe dans les panneaux et... sur un panneau d’avertissement : "Attention mirage dangereux". Hergé prévient sa créature et avertit le lecteur : En nulle autre contrée du monde, les illusions ne sont si pernicieuses qu’en Orient. En leur contrée supposée de prédilection, il est question de mirages, mais aussi de mises en abyme, de fictions, de clichés, de fantasmes, de dissimulations, de leurres, de trompes l’œil et de faux-semblants : ce sont bien les illusions de toutes sortes qui fabriquent l’espace et trament le récit. Créature imaginaire, voyageur ethnocentrique, Tintin évolue en symbiose dans cet univers oriental d’images et de représentations, si argumenté, documenté et référé soit-il. Ses péripéties peuvent à l’évidence se décrypter comme une exégèse parodique du rapport au monde des Européens, mais, surtout, révèlent les dispositifs d’une géographie et en modèlent les contours.

Écouter Écouter Les tribulations tourmentées de Tintin en Orient 25 min Les tribulations tourmentées de Tintin en Orient

Une conférence enregistrée en 2014.

Anna Madoeuf, professeure de géographie à l’Université François-Rabelais de Tours et fait partie de l’équipe "Monde Arabe et Méditerranée" du laboratoire CITERES (Cités Territoires Environnement Sociétés).