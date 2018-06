Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé Théorie critique des crises contemporaines : invariants épistémologiques et nouvelles perspectives qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 6 au 13 juin 2018, sous la direction de Frédérick LEMARCHAND, Patrick VASSORT.

Membre de l’EA 7472 "Pratiques et théories de l’art contemporain" (PTAC), Florent Perrier est maître de conférences en esthétique et théorie de l’art à l’Université Rennes 2, chercheur associé à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) et aux Archives Walter Benjamin de Berlin. Ses travaux portent sur les rapports entre l’art, l’utopie et le politique de l’ère industrielle à l’extrême contemporain, sur l’esthétique et le politique chez Walter Benjamin et sur l’esthétique de la résistance dans les arts contemporains.

L'héroïsme du petit ou penser l'utopie après Auschwitz avec Miguel Abensour, par Florent Perrier

Résumé de la communication

Dans son dernier ouvrage publié avant sa disparition, La communauté politique des "tous uns" (Belles Lettres, 2014), Miguel Abensour est revenu sur la difficulté d’envisager la persistance de l’utopie après Auschwitz: qu’en est-il en effet de l’utopie après la catastrophe, comment peut-on même songer à l’utopie? À l’opinion commune, satisfaite de pouvoir disqualifier l’idée qu’un monde meilleur puisse encore être envisagé, Miguel Abensour oppose pourtant "un renversement inattendu de la question": "comme l’ont perçu à des degrés divers Etty Hilsum, Adorno, Levinas, loin de ruiner l’idée d’utopie, cette situation sans précédent aurait pour effet surprenant de faire naître, de susciter une sommation utopique d’un genre nouveau, inédite, inouïe, comme si le désir d’éviter la répétition de la catastrophe ne pouvait s’accomplir que par le choix radical de "l’écart absolu" propre à l’utopie de Charles Fourier" (p. 373). En revenant sur les moments d’apparition de l’idée de sommation utopique dans l’œuvre de Miguel Abensour, sur sa généalogie, nous proposons ici une lecture de la persistance de l’utopie après Auschwitz sous le signe d’un héroïsme du petit.

Cette intervention participe d’une recherche en cours (cf. notamment Florent Perrier, "insurgente insurgeante — Miguel Abensour ou la persistance de l’écart absolu", Lignes, Fécamp, mai 2018, n°56 — Miguel Abensour. La sommation utopique (numéro conçu et réalisé par Michèle Cohen-Halimi et Sophie Wahnich), elle n’a donc aucunement un caractère définitif.