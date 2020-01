Poète slameur et romancier, Marc Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre sème des notes et des mots, de résistance et de paix, de mémoire et d’espoir.

Cette communication a été filmée dans le cadre du colloque intitulé "L'Ecriture de la migration dans la littérature et le cinéma contemporains pour adultes et pour enfants, en France et en Italie" organisé par l'équipe de recherche LASLAR à la MRSH de Caen du 21 au 23 novembre 2019.

Les migrations massives de population, relayées par les médias, particulièrement depuis l’été 2016, sont devenues depuis une dizaine années un objet d’écriture à part entière du roman, de la poésie, du théâtre et du cinéma contemporains.

Être écrivant au tempo du cœur, il inscrit ses poèmes et ses pas dans ceux essentiels, de ses guides à penser et professeurs d’espérance : sa poésie chante les possibles, le don de soi, l’amour et la révolte, la quête de l’humain, « rien que l’humain » et le refus radical de vivre « les bras croisés en l’attitude stérile du spectateur ».

Il a publié sept livres dont Le Chant des possibles, Editions La Cheminante (Prix Fetkann de poésie et Prix Paul Verlaine de Poésie de l’Académie Française 2015) et Diên Biên Phù, chez Sabine Wespieser éditeur (Prix Louis Guilloux 2018 et Prix Roblès 2019 entre autres).

Membre fondateur du Collectif On A Slamé Sur La Lune, Capitaine Alexandre est également chroniqueur (Africultures, Mediapart, Le Nouveau Magazine Littéraire) et intervenant en milieu scolaire et universitaire où il propage auprès des jeunes le respect et le sens, l’essence de la vie curieuse de l’Autre et de l’existence libre, affranchie des dogmes et des extrêmes.

Capitaine Alexandre slame ses textes et chante les possibles sur les scènes du monde entier.