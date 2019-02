Médecine améliorative et santé connectée

Daniela Cerqui-Ducret est une anthropologue intéressée aux rapports entre technologie et société et - plus fondamentalement - humanité. Ses recherches empiriques portent sur les ingénieurs qui conçoivent des technologies, dans des domaines tels que la robotique, l'intellligence artificielle, ou plus généralement les technologies de l'information. Elle a passé plusieurs années dans le laboratoire du premier humain à s'être fait implanter une puce électronique reliée à son système nerveux (Kevin Warwick) et s'intéresse aux enjeux sociaux liés à de telles pratiques qui, sous prétexte d'améliorer l'humain, pourraient conduire à sa modification radicale, ou sa disparition.

Daniela Cerqui-Ducret évoque lors d'une séance du séminaire Les limites de l'humain de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (Université Caen Normandie) certains enjeux anthropologiques liés au transhumanisme. En particulier, elle relativise l’opposition souvent faite entre réparer et améliorer pour montrer que le transhumanisme découle logiquement d’un système de santé qui prend de plus en plus en charge des patiens en bonne santé. Corollairement, à cet humain machinisé, les machines humanisées auxquelles nous déléguons des compétences humaines, par exemple en terme de diagnostic, procède du même processus.