Naissance et renaissances des Watchmen, de Charlton Comics à DC Rebirth

Cette communication a été prononcée dans le cadre du colloque intitulé Les superhéros : une mythologie pour aujourd'hui qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 13 au 20 juillet 2018, sous la direction de Christian Chelebourg et Lauric Guillaud.

Nés entre les deux Guerres Mondiales, au carrefour des principales littératures de l’imaginaire, superhéros et superhéroïnes apparaissent comme un concentré des rêveries occidentales sur l’héroïsme et la Force. Ils réactivent alors la veine mythologique pour mieux refléter les ambivalences de la culture américaine, déchirée entre sauvagerie primitive et modernité technologique. Leur succès depuis près d’un siècle doit désormais interroger sur le sens qu’a pris leur geste dans la culture de jeunesse...

Agrégé et docteur en lettres modernes, Victor-Arthur Piégay est actuellement maître de conférences en études culturelles à l’Université de Lorraine. Ses recherches portent principalement sur la culture de jeunesse et la culture de masse, particulièrement sur les problématiques relatives à la sérialité (séries télévisées, comics, mangas).

La présence des personnages de Watchmen au sein du récent relaunch de DC Comics, DC Universe Rebirth, peut apparaître comme une double provocation, pour ne pas dire profanation, orchestrée par le Chief Creative Officer et scénariste vedette de la firme, Geoff Johns. Ce dernier donne en effet une suite au roman graphique contre la volonté de son auteur, Alan Moore, farouche opposant à toute expansion transfictionnelle de son œuvre. Dans cette suite, intitulée Doomsday Clock, Johns s’appuie au surplus sur une manipulation cavalière des mondes fictionnels de l’univers DC en associant pour la première fois l’uchronie des Gardiens à la temporalité canonique de Batman, Superman ou Wonder Woman. La renaissance des Watchmen n’est cependant pas qu’une vulgaire manifestation d’opportunisme éditorial, mais témoigne aussi de la volonté de Geoff Johns d’orienter les comics estampillés DC vers la métafiction en mettant en question le sens du geste créateur au sein de l’industrie.