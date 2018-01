Pour la reconnaissance des droits et des devoirs de l’humanité

Cette communication de Corinne Lepage a été prononcée dans le cadre du colloque international Agir en justice au nom des générations futures qui s'est tenu à Caen les 17 et 18 novembre 2017. Le concept même de Justice se comprend désormais en considération de la protection juridique des générations futures : justice environnementale, justice climatique (inscrite dans l’Accord de Paris), protections des biens communs sont autant de nouvelles facettes du concept de justice, spécifiques à notre temps. Nous vivons incontestablement une époque de métamorphoses du droit et des droits. C’est dans ce contexte que s’inscrit le colloque international « Agir en justice au nom des générations futures ».

La Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité a été impulsée par le Président F. Hollande à l’occasion de la COP 21. Nous avons dépassé l’échelle individuelle, il est désormais nécessaire de défendre les droits et intérêts de l’Humanité et d’entamer une nouvelle étape d’évolution des droits humains depuis la DUDH de 1948. Il est désormais nécessaire de raisonner en termes de droits collectifs. L’humanité se définit à la fois de manière verticale et horizontale : elle intègre les générations passées, présentes et futures et se compose d’un continuum qui s’étend depuis les États et se décline jusqu’à l’échelle individuelle. Certains citoyens d’ailleurs agissent déjà au nom des l’humanité. Ce texte est actuellement et notamment porté par les entreprises, les universités, les collectivités territoriales, les barreaux et certains États. La Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité prend en compte les rapports de l’homme à la nature mais aussi du progrès technologique. Ce texte comporte 12 points en Préambule, 4 principes, 6 droits et 6 devoirs. Un principe de dignité de l’humanité impliquant la satisfaction des besoins fondamentaux ainsi que la protection des droits intangibles. Ce texte n’a de sens que parce que l’humanité se considère comme responsable à l’égard d’elle-même des générations futures et de l’ensemble des autres espèces, impliquant divers principes tels que le principe d’équité intergénérationnelle. Un jour viendra où un tribunal pénal international de l’environnement et de la santé pourrait voir le jour dans la continuité de ce texte à valeur déclaratoire.