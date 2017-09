"L’Europe, en pleine crise identitaire, se bat pour la survie de l’euro. Elle est plus encline à se protéger du monde qu’à agir sur lui." (Dominique Moïsi - 2010)

Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé Carte d'identités. L'espace au singulier qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 22 au 29 juillet 2017, sous la direction de Yann CALBÉRAC, Olivier LAZZAROTTI, Jacques LÉVY et Michel LUSSAULT.

Sylvain Kahn est professeur agrégé au département d'histoire de Sciences Po et chercheur au laboratoire Géographie cités de l'Université Paris Diderot. Géographe et historien, il est spécialiste de la construction européenne. Il a aussi été producteur et chroniqueur à France Culture (2006-2017).

Écouter Écouter Quand les Européens inventent un régime singulier de territorialité, par Sylvain Kahn Quand les Européens inventent un régime singulier de territorialité, par Sylvain Kahn

L'Union européenne n'est ni un État-nation ni un État territorial. À la différence d'un pays, son territoire ne se confond pas avec un espace et une culture nationaux. Pourtant on ne peut se contenter de décrire la territorialité de l'UE comme le puzzle des territoires nationaux de ses États-membres. Il s'agit de caractériser ce territoire singulier.