Communication enregistrée dans le cadre du colloque intitulé Qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain ? qui s'est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 4 au 11 juillet 2017, sous la direction de Pierre MUSSO et Alain SUPIOT.

Francis Maupain est titulaire d'un doctorat en droit de la Sorbonne, d'un LLM de Harvard Law School et d'un MPA de Harvard JFK School of Government. Il a passé la plus grande partie de sa carrière professionnelle à l’Organisation Internationale du Travail (OIT), d'abord comme Conseiller juridique et plus récemment comme Conseiller spécial du Directeur général de l’OIT. Pendant ce temps, il a écrit et donné des conférences sur la capacité de la plus ancienne organisation du système des Nations Unies à relever les différents défis auxquels elle est confrontée en raison des changements dans le monde du travail, l'économie mondiale et le système international

Quel avenir pour l'OIT et son rôle de régulation sociale de l'économie globalisée ? par Francis Maupain

Après avoir passé en revue les tensions parfois critiques qui, au cours de son premier siècle d’existence et des transformations radicales de son environnement, ont opposé l’universalité de cette double raison d’être aux limites inhérentes à la structure tripartite et aux moyens (en particulier normatifs) dont elle est dotée, la présentation se proposera d’examiner les chances de réalisation de deux scénarios possibles d’évolution :