La juste division du travail, par Alain Supiot

Depuis sa consécration par la Constitution de l’OIT, la notion de "régime de travail réellement humain" a été interprétée comme obligation d’humaniser les conditions de travail. La justice sociale a dès lors été comprise comme justice de l’échange salarial et son périmètre restreint aux questions de salaires, de temps de travail et de sécurité physique. La période contemporaine a été marquée par une régression de cette idée de juste répartition des biens et par l’essor d’une revendication de juste reconnaissance des personnes. La justice sociale n’est plus, ou plus seulement, définie en termes d’égalité dans la répartition de richesses, mais en termes d’égalité dans le respect des identités. Le creusement vertigineux des inégalités de fortune va ainsi aujourd’hui de pair avec l’exacerbation des revendications identitaires. Ainsi focalisés sur la dichotomie de l'avoir et de l'être, ces débats ont en revanche maintenu dans l'ombre une troisième dimension de la justice sociale, celle de l'agir, pourtant présente dans la Déclaration de Philadelphie [1944] qui compte au nombre des droits fondamentaux des travailleurs, celui d'avoir "la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer au bien-être commun" (art. III-b). La conférence a pour objet de montrer l’actualité de cette troisième dimension de la justice sociale, en des temps où ce n’est pas seulement la capacité des individus d’agir et de maîtriser leur destin qui est menacée, mais aussi celle des entreprises et des États.

Une conférence enregistrée dans le cadre du colloque "Qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain ?" en juillet 2017, sous la direction de Pierre Musso et Alain Supiot.

Alain Supiot, professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire "État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités", et membre de l’Institut d’Études Avancées de Nantes.