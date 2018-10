"L'homme possède le goût du travail efficace et déteste les efforts inutiles. Il a le sens des avantages, de la fonctionnalité et de la compétence, ainsi que celui des inconvénients, de l'absurdité, du gaspillage ou de l'incompétence." (P. Naville, Essai sure la qualification du travail, 1955)

Cette communication a été prononcée dans le cadre du colloque intitulé Le travail en mouvement. Organisations, frontières, reconnaissances qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 13 au 20 septembre 2018, sous la direction de Émilie BOURDU-SZWEDEK, Michel LALLEMENT, Pierre VELTZ et Thierry WEIL.

Depuis quelques années, les indices d’une vaste recomposition du travail n’ont cessé de se multiplier. Outre la révolution numérique dont on commence à percevoir et à anticiper les nombreux effets, il faut compter avec de nouvelles formes de gestion des activités productives qui en appellent à toujours plus d’engagement au travail, de responsabilités sociales, de collaborations horizontales... À l’image des transformations qui affectent les lieux comme les temps des pratiques professionnelles, ce sont par ailleurs les frontières même du travail qui sont aujourd’hui en train de bouger...

Écouter Écouter Responsabilisation, autonomie, participation, par Yves Clot Responsabilisation, autonomie, participation, par Yves Clot

L’année 2018 restera celle de modifications significatives du code du travail et du code civil. Les instances représentatives du personnel sont bel et bien en cours de transformation avec, par exemple, la disparition des CHSCT. D'un autre côté, l’objet social de l’entreprise est, au moins formellement bousculé par l’affirmation souhaitée d’une "raison d’être" complémentaire aux critères financiers dominants. On y verra le signe d’une crise de la conception de l’entreprise touchant aussi bien la santé des salariés que la gouvernance dans son ensemble. Dans cette intervention, on questionnera le lien entre les deux. On montrera surtout que le trait d’union entre la performance et la santé se trouve probablement du côté de la qualité du travail, qualité des produits et des services comprise. La qualité du travail peut être vue autant du côté de la santé publique avec la multiplication des scandales sanitaires qui affectent usagers et consommateurs que du côté de la santé au travail. Mais on en fera aussi une garantie possible de la performance elle-même. L’expérience des interventions en entreprises ou en institutions protège pourtant de toute naïveté sociale: la qualité du travail est d’abord un problème à résoudre et ce problème révèle des conflits de critères récurrents et, en un sens, inéliminables. Si l’entreprise mérite bien d’avoir des "raisons d’être", c’est qu’elle a d’abord les "soucis du faire". Ces "soucis" de la qualité du travail ne peuvent être abordés qu’en instituant entre toutes les "parties prenantes", contre un déni trop fréquent, une coopération conflictuelle autour de la qualité du travail. C’est sous cet angle qu’on abordera les questions de l’autonomie, de la responsabilité et de la participation. La pratique et l’idée d’entreprise délibérée sera mise en discussion pour poser les questions de la liberté dans le travail contemporain.

Yves Clot est psychologue du travail et professeur à la chaire de psychologie du travail du CNAM.