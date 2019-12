Sanctuarisation des forêts : rencontre - débat avec des leaders indigènes / gardiens de la nature

L’aventure humaine est à la croisée des chemins. Le changement climatique menace, les forêts brûlent, la biodiversité mondiale s’effondre... Les Etats semblent impuissants depuis le Sommet de la Terre de Rio en 1992 à prendre les mesures qui s’imposent. Terra Libre, à la fois carnet de bord et enquête, couvre près de 30 ans d’un combat mondial pour la vie, s’attachant aux pas du légendaire Chef indigène Raoni Metuktire, qui nous alerte depuis si longtemps. L’accompagner et découvrir les figures méconnues et la nouvelle garde des sentinelles de la planète, c’est effectuer une immersion bouleversante au coeur d’enjeux planétaires, d’un Sommet emblématique de l’ONU à l’autre (Rio 92, Rio+20, COP 21...). L’appel à l’union sacrée des chefs indigènes amazoniens à protéger les générations futures est un espoir et une inspiration pour l’humanité.

Magdalene Setia Kaitei fait partie du peuple Maasaï (800.800 personnes), du Kenya. Elle est directrice exécutive de Emayian Integrated Development Organization, qui lutte pour l’amélioration des conditions de vie de la communauté de bergers Maasai, pour la protection des ressources naturelles, des forêts et la faune contre l’exploitation fermière et contre le changement climatique au sein du département de Kajiado. Elle a travaillé avec la communauté Maasaï pendant quinze ans, sous l'angle des questions liées au développement et l’injustice sociale.

Mindahi Crescencio Bastida Muñoz est le directeur de l’initiative Original Caretakers du Centre for Earth Ethics. Il est coordonnateur général du conseil régional d'Otomi-Hñahñu au Mexique, gardien de la philosophie et des traditions du peuple Otomi. Il est également responsable de la cérémonie rituelle d'Otomi depuis 1988. Né à Tultepec au Mexique, il est titulaire d'un doctorat développement rural de l’Universidad Autónoma Metropolitana et est président du Conseil mexicain du développement durable. Bastida Muñoz est membre du comité de pilotage de l’Initiative d’Évaluation du Changement Climatique Bioculturel des peuples autochtones et a été déléguée à plusieurs commissions et sommets sur les droits des peuples autochtones et l’environnement. Il a beaucoup écrit sur les relations entre l'État et les peuples autochtones, l'éducation interculturelle, les droits de propriété intellectuelle collectifs et les connaissances traditionnelles associées, entre autres sujets.

Réalisateur, journaliste, photographe, auteur, Gert-Peter Bruch est engagé pour la protection de la forêt amazonienne depuis plus de 25 ans et la première campagne internationale du Cacique Raoni. Il est Fondateur de Planète Amazone, qui soutient les peuples autochtones dans leur combat international contre la déforestation et a organisé de nombreuses campagnes de terrain et de sensibilisation, dont trois tournées internationales du Cacique Raoni.

Cet atelier a été organisé par la MRSH dans le cadre de la Chaire Normandie pour la Paix avec la participation de membres de l'Alliance des Gardiens de Mère Nature, sous la responsabilité scientifique d'Émilie Gaillard. La séance était animée par Vassili Rivron (anthropologue, spécialiste du Brésil, CERREV, Université de Caen Normandie) et Nadia Tahir (Maître de Conférences en Études hispano-américaines, ERLIS, Université de Caen Normandie), avec la complicité de Catherine Leterrier (traductrice).