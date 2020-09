Savoir-faire et savoir-être du traducteur

Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé La traduction dans une société interculturelle qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 31 juillet au 27 août 2020, sous la direction Niall BOND, Philiep BOSSIER et Dinah LOUDA.

Une des questions majeures de nos sociétés contemporaines est le maintien de la diversité linguistique. Or, à l'opposé des poncifs qui la font passer pour chère, lente, voire superflue, de nombreuses raisons conduisent à penser que la traduction constitue, pour le futur, un formidable atout quant à la préservation du trésor de la culture humaine. Loin d'être une banalité, la traduction est à la fois omniprésente et indispensable, mais elle est souvent "invisible". Il s'agissait donc de réaffirmer cette faculté inouïe de l'homme pour en réhabiliter, dans un univers désormais hautement numérisé et mondialisé, le caractère interculturel de tout premier ordre...

Dans les écoles et instituts de formation à la traduction ou à l'interprétation professionnelles, les cours sont assurés par des interprètes ou des traducteurs, si possible en exercice, qui transmettent leur savoir-faire et leur connaissance du terrain. Ce sont eux qui amèneront les étudiants à dépasser l'exercice de style pour se frotter aux exigences des discours et qui les recommanderont auprès des recruteurs. En effet, des enseignants crédibles rendent la formation crédible aux yeux du marché. Aujourd’hui, le champ de la traduction est en profonde mutation et même si l'intelligence humaine, les savoirs et les aptitudes restent des facteurs clés pour la fourniture de traductions de qualité, les évolutions technologiques ont une influence de plus en plus grande sur l'éventail croissant de services linguistiques que les traducteurs et les entreprises de traduction peuvent offrir. Dès lors, la planification curriculaire requiert un effort de clarté et d'unification des critères et doit tenir compte d'un renouvellement pédagogique (Kiraly, 2000 : 37). C'est là précisément l'objectif du modèle de compétences EMT qui permet aux instituts de formation de se doter d'une vision large du métier et qui est un outil, si l'on peut dire, au service de la qualification. Il incombe aux formations professionnelles de se tenir aux aguets des évolutions de la technique, sans pour autant oublier de former à la nature de la traduction, qui est d'être humaine et qui va générer des facteurs de diversité qui sont la subjectivité interprétative et scripturale d'une part et le parti pris des options d'autre part. Et quand bien même les métiers de traducteur et d'interprète deviennent plus exigeants et se diversifient, il importe de former les apprenants à l'intelligence interculturelle comme compétence spécifique des traducteurs et interprètes, "démarche de vigilance, d'une tentative de compréhension de l'autre dont la culture, les modes de pensée, les façons de fonctionner sont différentes des nôtres" (Michel Sauquet, Martin Vielajus : 16 : 2004).