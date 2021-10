Sigvatr Þórðarson, le "poète-diplomate". Les scaldes comme messagers, intermédiaires et négociateurs dans la Scandinavie médiévale

Les scaldes ont joué un rôle politique de premier plan au sein des milieux élitaires de la Scandinavie médiévale. Dès la fin du IXe siècle, et ce jusqu'à la fin du XIIIe siècle, ils se mettaient au service de rois et chefs nordiques pour lesquels ils remplissaient les fonctions de mémorialistes et de propagandistes en composant des poèmes sur leurs prouesses et leurs qualités. Ce rôle des scaldes est aujourd'hui bien connu et a constitué un fil conducteur dans nombre de recherches. Un aspect a toutefois moins retenu l'attention des spécialistes. Au-delà de ces activités, les sources indiquent que certains poètes ont également eu un rôle politique plus actif, notamment en officiant comme messagers, informateurs voire espions, intermédiaires ou négociateurs entre les groupes. Occasionnellement, il apparaît même que ces "scaldes-diplomates" ont eu recours à l'expression poétique dans le cadre de ces échanges et pourparlers. Parmi ces personnages, Sigvatr Þórðarson (première moitié du XIe siècle) est certainement le plus emblématique et le mieux connu. Dans cette communication, nous nous concentrerons ainsi sur la carrière et l'œuvre de Sigvatr, ce qui nous mènera à nous intéresser aux relations entre le statut de scalde, la poésie et la diplomatie dans la Scandinavie médiévale.

Docteur en Histoire médiévale et spécialiste de la Scandinavie, Simon Lebouteiller consacre notamment ses recherches aux pratiques et aux relations diplomatiques dans le monde scandinave entre le VIIIe et le XIIIe siècle, ainsi qu'à l'historiographie norroise des XIIe et XIIIe siècles. Il a enseigné l'histoire et les études nordiques dans les universités de Caen, d'Oslo et à la Sorbonne et a récemment publié une traduction française d'une saga islandaise composée au XIIIe siècle, la Saga des Knýtlingar (La Saga des rois de Danemark. Knýtlinga saga, traduit du norrois, présenté et commenté par S. Lebouteiller, Toulouse, Anacharsis, 2021, 264 p.).

Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé Poésie et politique dans les mondes normands médiévaux (IXe - XIIIe siècle) qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 31 août au 4 septembre 2021, sous la direction de Alban GAUTIER, Marie-Agnès LUCAS-AVENEL et Laurence MATHEY-MAILLE.

