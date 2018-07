Un art au service d'une élite ?

Cette communication a été prononcée dans le cadre du colloque intitulé L’art paléothique au risque du sens qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 15 au 22 juin 2018, sous la direction de Marc Avelot et Jean-Paul Jouary, bénéficiant du parrainage scientifique d'Yves Coppens.

Emmanuel Guy est historien de l’art paléolithique et docteur en Préhistoire (Paris I).

On s’est peu interrogé sur l’origine du naturalisme des figurations paléolithiques. Pourquoi ce goût millénaire pour l’imitation si rare, pour ne pas dire unique, dans les sociétés de chasse et de cueillette ? La question se pose d’autant plus que le parti pris de représenter aussi fidèlement le réel — même limité aux espèces animales — a exigé le développement de connaissances artistiques tout à fait exceptionnelles. Les peintures de Chauvet, de Lascaux ou de Niaux supposent à l’évidence un long apprentissage du dessin, complété par un entraînement et des exercices réguliers. Cette maîtrise artistique suggère une certaine répartition des activités et, à travers elle, une forme de segmentation sociale. Faut-il y voir le signe d’une hiérarchisation de la société ? L’art aurait-il servi les intérêts d’une classe dominante ? Ces hypothèses s’opposent au modèle égalitaire habituellement défendu par l’archéologie. Elles permettent pourtant, comme nous allons le voir, d’expliquer de nombreux faits restés à ce jour sans réponse.