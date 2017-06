Un trait de crayon maintenu hors du pinceau

La terre est sous les mots comme un champ sous les mouches (Victor Hugo - Les contemplations)

Cet entretien d'Anne de Staël, mené par Thomas Augais, a été donné dans le cadre du colloque intitulé Tal Coat, regard sans frontières qui s'est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 31 mai au 4 juin 2017, sous la direction de Jean-Pascal LÉGER.

Si prestigieuse que soit l’œuvre de Tal Coat, il semble que son destin soit d’apparaître, de disparaître et de réapparaître en incarnant la liberté farouche de peindre. Le "peintre des peintres" n’a donné aucun signe extérieur du romantisme dont on bâtirait les légendes. Aux proclamations des Écoles, il a préféré "aller dans le regard du monde". Marcher "silencieusement à l’écoute de tout", chercher l’accord intrinsèque de sa peinture avec le monde. Et n’atteindre cet accord entier que par les moyens de la seule peinture. Cette recherche profonde l’a conduit à une rupture aussi profonde... Pour aborder la genèse et la méthode de l’œuvre de Tal Coat, pour suivre l’itinéraire singulier, souvent déconcertant, d’un artiste qui fut, pour la peinture, un inventeur, comme André du Bouchet le fut pour la poésie, ce colloque a réuni peintre, écrivain, poète, chorégraphe, acteur, photographe, collectionneur, conservateur de musée, critique, historien d’art... dans un regard sans frontières.

Anne de Staël a écrit Du trait à la couleur, une monographie sur Nicolas de Staël (2001) ; Le Cahier océanique, regroupant La Remarque de l'Ours et Cingles (2016) ; de nombreux textes sur la peinture, en revues ou pour des catalogues d'exposition. Thomas Augais est docteur en Littérature et Civilisation françaises (Université Lumière – Lyon 2, 2009), actuellement post-doctorant à l’Université de Fribourg (Suisse) ; il effectue des recherches qui portent sur le rapport problématique entre le langage et le réel dans le dialogue entre les poètes et les artistes au XXe siècle (Giacometti, Tal Coat, Nicolas de Staël).