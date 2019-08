Une carambole texturale

Cette communication a été prononcée dans le cadre du colloque intitulé Écrire pour inventer (à partir des travaux de Jean Ricardou) qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 31 juillet au 7 août 2019, sous la direction de Marc AVELOT, Mireille CALLE-GRUBER et Gilles TRONCHET.

Inlassablement Jean Ricardou a écrit avec les plus grands soins : des ouvrages novateurs, de fiction comme de théorie; il a même tenté l'expérience du "mixte". De ce patient exercice, où il a déployé, durant plus d'un demi-siècle, une exceptionnelle inventivité, il s'est attaché sans cesse à réfléchir sur la manière dont il s'accomplissait et sur les enjeux dont il était porteur. De cette production ingénieuse et de cette conceptualisation rigoureuse, le colloque fondé sur les travaux pionniers de Jean Ricardou vise non seulement à offrir un panorama aussi large et précis que possible, mais également à éclairer les pistes prometteuses qui sont ouvertes à des recherches ultérieures, en particulier grâce à la textique, discipline dont il fut l'initiateur.

Daniel Bilous est Professeur émérite de Lettres Modernes à l’université du Sud Toulon-Var. Il est membre du Laboratoire BABEL (E. A. 2649), ainsi que du Cercle Ouvert de Recherche en Textique (autour des travaux de Jean Ricardou), qui se réunit en Séminaire annuel depuis le milieu des années 1980, au Centre Culturel International de Cerisy La Salle. Le principal de ses recherches porte sur la théorie et la pratique de la récriture en général et du pastiche en particulier.

Le concept de représentation étant peut-être plus sûrement identifiable quand il s'agit d'images visuelles, on s'appliquera à lire selon la Textique certaine affiche publicitaire due à l'art d'Eugène Ogé et datée de 1910, pour les Billards Brunswick. Si un grand nombre d'éléments y ressortissent directement ou indirectement à l'installation d'une "scène de genre" reconnaissable, il en est d'autres qui, et de façon spectaculaire, échappent résolument à cette détermination et, par là, ambiguisent puissamment la réception de l'image. Ce sera l'occasion d'observer la dialectique entre une visée représentative promotionnelle et le régime particulier que la discipline appelle "métareprésentatif".

Téléchargez le tableau relatif à la carambole texturale