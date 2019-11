Marchez, méditez, vivez !

Marcher participe pleinement de "notre thérapie" : dépasser ses propres (supposées) limites, redonner confiance, lâcher-prise, ne plus penser, être dans le moment présent, juste à l'écoute de son souffle et son cœur, s'ancrer, ressentir, vivre. Il faut ainsi trouver ce fameux second souffle qui permet de se dépasser, d'oser, d'être en paix après l'épreuve de la maladie et de retrouver "l'En-Vie". Il a été prouvé que la pratique du sport aide véritablement à guérir. Il stimule le système immunitaire, augmente les capacités respiratoires, renforce notre aptitude à la concentration et active la production d'ocytocine, l'hormone du plaisir, et d'endomorphines, les fameuses hormones "antidouleur". L'antistress parfait !

Une table ronde enregistrée en octobre 2019, dans le cadre de la 4e édition du forum d’idées "Une époque formidable", organisé par "La Tribune" au Théâtre des Célestins de Lyon.

Christine Janin, médecin, alpiniste, fondatrice de l'association A Chacun son Everest !, première Française à avoir conquis l'Everest

Axel Kahn, généticien et grand marcheur

Etienne Klein, physicien et traileur.

