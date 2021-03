1941 : le pillage des biens juifs en Europe de l’Ouest commence

Au sein des pays économiquement développés d’Europe occidentale, tels les Pays-Bas, la Belgique et la France, la mise en place du processus génocidaire a débuté en 1941 par une gigantesque entreprise d’identification des Juifs et de leurs biens.

Au sein des pays économiquement développés d’Europe occidentale, tels les Pays-Bas, la Belgique et la France, la mise en place du processus génocidaire a débuté par une gigantesque entreprise d’identification des Juifs et de leurs biens. À la fin de l’année 1941, les grandes structures de spoliation sont en place. La table ronde dressera un état des lieux des connaissances sur ces trois pays occupés. Puis abordera un épisode peu connu du public français, à savoir la spoliation des propriétés des Juifs d’Amsterdam et les amendes qu’ils durent payer pour loyers impayés à leur retour de déportation.

Une rencontre enregistrée en février 2021, dans le cadre du cycle L'histoire au présent : 1941, la décision.

David Barnouw, historien, chercheur associé au NIOD (Institute for War, Holocaust and Genocide Studies)

Jean-Marc Dreyfus, historien, université de Manchester, Centre d’histoire de Sciences Po, co-directeur de rédaction à la Revue d’histoire de la Shoah.