Lituanie et Lettonie, d’une occupation à l’autre

En 1939, la Lituanie et la Lettonie passent sous contrôle de l’URSS. Des milliers d’habitants sont déportés vers la Sibérie en juin 1941. Une semaine plus tard, les Allemands envahissent l’URSS et, en premier lieu, ces petites républiques occidentales qui deviennent des lieux majeurs de l’extermination des Juifs. Trois historiennes évoqueront toutes les dimensions, ainsi que toutes les conséquences des événements de l’année 1941 : la soviétisation et les déportations staliniennes, l’invasion et l’occupation allemandes, l’extermination des Juifs et la question de la collaboration, les épurations et les mythifications ultérieures.

Une rencontre enregistrée en février 2021, dans le cadre du cycle L'histoire au présent : 1941, la décision.

Juliette Denis, historienne, membre du Centre d’études des mondes Russe, Caucasien et centre- européen, Cercec, (EHESS/ CNRS)

Emilia Koustova, maîtresse de conférences en civilisation russe à l’université de Strasbourg

Irina Tcherneva, historienne, membre du Cercec.

Une rencontre animée par Alain Blum, démographe, statisticien et historien, directeur d’études de l’EHESS, Chaire sociétés, État, populations en Russie.