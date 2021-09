Ukraine et Biélorussie : épicentre des massacres de 1941

Ces deux républiques soviétiques sont au cœur de la radicalisation et de la spirale de violences qui ont déchiré les "terres de sang" dans le sillage de l’opération Barbarossa.

Ces deux républiques soviétiques sont au cœur de la radicalisation et de la spirale de violences qui ont déchiré les "terres de sang" dans le sillage de l’opération Barbarossa. En premières lignes de l’affrontement entre la Wehrmacht et l’Armée rouge, leurs villes et villages peuplés de Juifs sont décimés par la politique nazie d’extermination. L’immense majorité tombe sous les balles des Einsatzgruppen.

Une rencontre enregistrée en janvier 2021, dans le cadre du cycle L'histoire au présent : 1941, la décision.

Delphine Bechtel, maîtresse de conférences en études germaniques à l’université Paris- Sorbonne

Karel Berkhoff, historien, Senior Researcher, Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (NIOD)

Masha Cerovic, maîtresse de conférences au Centre d’études des mondes Russe, Caucasien et centre-européen, Cercec, (EHESS/CNRS)

Thomas Chopard, postdoctorant au CNRS (ERC Lubartworld).

Une rencontre animée par Jean-Yves Potel, écrivain et universitaire.