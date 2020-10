Esther Duflo : combattre la pauvreté

Une conférence vidéo d'Esther Duflo, plus jeune prix Nobel de l’économie, coauteure de "Économie utile pour des temps difficiles", dans laquelle elle essaye de hiérarchiser deux pôles essentiels de la vie que sont la santé et l’économie, à l'aune de la Covid...

La crise du Covid nous contraint à affronter, voire à hiérarchiser, deux pôles essentiels de la vie que sont la santé et l’économie. Comme vous pourrez le voir dans la vidéo qui suit, Esther Duflo se pose une double question : santé d'abord ? Économie d'abord ? Dans un monde bouleversé, le titre de l’essai d’Esther Duflo "Économie utile pour des temps difficiles" semble prémonitoire... La mise en œuvre d’une économie "utile et efficace" va se révéler d’une importance cruciale dans les prochaines années. Utilité et efficacité, deux termes qui conviennent bien pour résumer la pensée d’Esther Duflo, plus jeune prix Nobel de l’économie de l’histoire, qui se définit elle-même comme un plombier.

Les économistes sont comme des plombiers, ils résolvent les problèmes par un mélange d’intuitions faites de science, de conjectures fondées sur l’expérience et d’une bonne dose d’essais/erreurs.

Le désordre et le chaos que traverse l’économie mondiale aujourd’hui ne vont-ils pas exiger de la haute plomberie ?

En mars dernier, nous étions dans de la plomberie les yeux bandés. On naviguait à vue, avait très peu de compréhension des mécanismes de transmissions du virus, de la façon dont les gens allaient réagir à l’incertitude, au respect des mesures sanitaires qui leur était demandé. Même si on y voit un peu plus clair aujourd’hui, on est loin d’être entrés dans une phase où l’on peut comprendre les paramètres des problèmes à résoudre dans les mois à venir. C’est encore plus essai/erreur qu’avant. Ce qui est nouveau pour les économistes, parce qu’en général ils pensent qu’ils maîtrisent à peu près les paramètres, alors que là tout le monde est d’accord pour dire qu’on est face à quelque chose d'inédit. On est obligés d’avancer très vite face des problèmes qui sont essentiellement d’ordre logistique, technique : organiser l’économie, les rapports de production, les rapports de consommation dans un contexte entièrement nouveau. Donc on est obligés de procéder par essai/erreur. Les gouvernements se sont lancés dans la gestion de la crise sans avoir le bénéfice ni de la science économique ni de longues notes technocratiques sur lesquelles ils auraient pu s’appuyer. On nage dans la plomberie.

Le prix Nobel d’économie Esther Duflo présidera l’édition 2020 des RVH de Blois, qui se tiennent du 7 au 11 octobre, dont le thème "Gouverner" est d’une grande actualité.

Un entretien enregistré en septembre 2020.

Esther Duflo, professeure en économie du développement au MIT, titulaire de la chaire "Savoirs contre pauvreté" au Collège de France, auteure notamment de "Économie utile pour des temps difficiles".