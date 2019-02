Comment l’Afrique questionne-t-elle "notre" innovation ?

L’Afrique est un continent regroupant plus d’1,2 milliards d’habitant.e.s vivant dans 54 pays et parlant plus de 2000 langues. C’est à cette échelle qu’une pensée critique émerge, à rebours du "tout disruptif" à l’occidental qui cannibalise les réflexions sur la technologie. Décolonisation des imaginaires et des espaces numériques, proposition de "modernités alternatives", mise en avant d’une "innovation organique"… nombreuses sont les réflexions qui percutent et stimulent celles que nous portons sur la technologie.

Ouvrir les yeux sur l’innovation en Afrique, et en profiter pour reconsidérer nos façon d’innover, à l’occidentale...

Un débat enregistré en décembre 2018.

Sinatou Saka, journaliste spécialisée, chef de projet éditorial à RFI et France 24

Sénamé Koffi Agbodjinou, architecte, anthropologue, fondateur du WoeLab.