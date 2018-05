Drones de guerre : fin de la guerre ou guerre sans fin ?

La technologie change fondamentalement la guerre. Les combats entre armées s’affrontant l’une l’autre et de face ont cédé la place à un état de violence insidieux et permanent. Télécommandées, les armes modernes comme les drones imposent une distorsion de l’espace et du temps. Ces ordinateurs volants, parfois armés, se comptent aujourd’hui par dizaines de milliers, ils font voler en éclat les notions même de frontières : juridiques, éthiques, politiques et sécuritaires.

Une conférence enregistrée en mars 2018.

Caroline Brandao, responsable de la diffusion du droit international humanitaire à la Croix-Rouge française

Panpi Etcheverry, fonctionnaire d’Etat, spécialiste de la question des drones, auteur de Cyberguerre et drones, l’annonce de la guerre de demain

Irénée Régnauld, fondateur de l'association "Le Mouton Numérique" et auteur du blog Mais où va le web ? P(a)nser le numérique.