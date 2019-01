Les robots ont-ils un sexe ?

C’est une évidence : les robots interactifs qui nous entourent, conçus par et pour des humains, ne sont que des assemblages de pièces programmés. Les "assistants personnels numériques", qui colonisent aujourd’hui les objets connectés ne sont que des logiciels. Et pourtant. Des voix masculines ou féminines des GPS ou de votre smartphone, en apparence anodines, aux poupées sexuelles, en passant par ces robots humanoïdes qui commencent à peupler notre quotidien, de quels rapports à nos identités sexuées les robots d’aujourd’hui sont-ils le signe ? Dans quelle mesure constituent-ils une source potentielle pour repenser de manière critique la représentation de nos corps, des identités de genre, du sexe et, plus largement, nos interactions sociales ? Et comment faire en sorte d’avoir notre mot à dire sur les imaginaires sexués que nous proposent, via leurs créatures, les concept·eur·rice·s des robots qui habitent notre quotidien ?

Genre et robotique.

Une rencontre enregistrée en septembre 2018.

Ludivine Allienne-Diss, doctorante à l’Université d’Amiens, laboratoire CURAPP-ESS

Rodolphe Gelin, vice Président éxecutif en charge de l’Innovation chez SoftBank Robotics.