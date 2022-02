Quand la technologie envahit l'espace : comment freiner le nouveau colonialisme spatial ?

Astronomes, mouvements écologistes, et plus largement une partie du grand public se demandent légitimement si ce monumental gaspillage de ressources est bien nécessaire. A l’heure du dérèglement climatique, la priorité est-elle réellement à la conquête de Mars, et à la pollution de l’espace ? Et surtout, comment lutter contre cet envahissement depuis les hautes sphères, qui ressemble à s’y méprendre à une nouvelle forme de colonisation par la technologie ?

Un débat enregistré en janvier 2022.

Arnaud Saint-Martin, sociologue, chargé de recherche au CNRS, spécialiste de l’astronautique et du "New space"

Eric Lagadec, astrophysicien, président de la Société Française d’Astronomie et d’Astrophysique

Isabelle Sourbès-Verger, géographe, chercheuse au CNRS, spécialiste des politiques spatiales.

Un débat animé par Irénée Régnauld, membre du Mouton Numérique.