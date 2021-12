Sortir de la crise du temps

Qu’il tende vers le progrès ou vers l’effondrement, nous voyons le temps sous la forme d’une flèche, unique et linéaire. Or, si l’on se penche sur l’histoire de la Terre, nous vivons à travers une mosaïque de temporalités - le temps cosmologique, géologique, biologique, historique, social et psychologique - qui cohabitent, interfèrent et s’entremêlent. Le dérèglement climatique en est d’ailleurs le profond révélateur nous forçant ainsi à abandonner cette position abstraite et à briser notre vision chronologique du temps.

La philosophe Bernadette Bensaude-Vincent nous invite dans son livre Temps-Paysage. Pour une écologie des crises , à réfléchir sur le temps portant, à la faveur de la crise climatique, sur la caducité du primat chronologique et la multiplicité des temporalités qui entrent en jeu dans la relation des humains à leur monde. La philosophe invite à sortir du cadre temporel de la modernité occidentale et, en s'inspirant de la pensée chinoise et de l'écologie du paysage, à reconsidérer l'histoire de la Terre.

Pour afficher ce contenu SoundCloud, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un entretien enregistré en février2021.

Bernadette Bensaude-Vincent, philosophe et historienne des sciences, professeure émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteure notamment de Carbone. Ses vies, ses œuvres (Seuil, 2018), Les vertiges de la technosciences (La Découverte, 2009) et Histoire de la chimie (La Découverte, 2001).