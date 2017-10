Retour sur le "Discours sur le colonialisme" d’Aimé Césaire

1950. Charge virulente et analyse implacable de l’idéologie colonialiste, le poète et homme politique martiniquais y fait le procès d’une Europe "indéfendable", pour avoir colonisé le monde au nom de la civilisation.

C'est quoi une vie d'homme ? C'est le combat de l'ombre et de la lumière… C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur… Je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté.

Comme naguère Jean-Jacques Rousseau dénonçait le scandale d'une société fondée sur l'inégalité, avec la même clarté, et un bonheur d'écriture que seule peut inspirer la passion du juste, Aimé Césaire prend ses distance par rapport au monde occidental et le juge. Ce discours est un acte d'accusation et de libération.

Je pousserai d'une telle raideur le grand cri nègre, que les assises du monde en seront ébranlées.

Une conférence enregistrée en janvier 2016.

Sarah Fila-Bakabadio, historienne

Daniel Maximin est un romancier, poète et essayiste.