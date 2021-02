Einstein et la relativité

La théorie de la relativité ne contient pas de contradiction interne et aucune expérimentation postérieure ne n’en a infirmé la validité. En comprendre le fondement, c’est accéder à l’intelligence des structures de l’univers et, peut-être, approcher d’un peu plus près le mystère de la création…

Une conférence enregistrée en janvier 2021.

Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences, directeur du Laboratoire de Recherche sur les sciences de la matière, auteur notamment de Ce qui est sans être tout à fait. Essai sur le vide (Actes Sud, 2019).

