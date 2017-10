Gandhi, le guerrier pacifique

Pionnier et théoricien du "satyagraha", de la résistance à l'oppression par la désobéissance civile de masse, fondée sur la non-violence, comment le Mahatma Gandhi s’est-il fabriqué lui-même ? Et notamment durant ses séjours en Afrique du Sud, qui changèrent son approche politique.

Une conférence enregistrée en 2011, qui s'inscrit dans le cycle "L’histoire mondiale de la colonisation".

Catherine Clément, philosophe et romancière traduite en 28 langues, elle a publié une cinquantaine de livres, romans et essais parmi lesquels, touchant à l’anthropologie, "Lévi-Strauss, la structure et le malheur" en 1970; "La Syncope, philosophie du ravissement" en 1990, "Révolutions de l’Inconscient, histoire et géographie des maladies de l’âme" en 2001. Les deux volumes romanesques des "Voyage de Théo", parus en 1997 et 2004..