La population mondiale à l’horizon 2030

Dans dix ans, la population mondiale devrait s’accroître de 10%, soit 8,5 milliards d’habitants. Mais tandis que nombre de pays d’Europe et d’ailleurs verront le solde naturel de leur population diminuer, l’Afrique subsaharienne sera engagée dans une dynamique de doublement de sa population en 2050.

Dans les dix années qui viennent, la population mondiale devrait s’accroître de 10%, pour atteindre environ 8,5 milliards d’habitants. Partout le taux de fécondité de régresser. Mais tandis que nombre de pays d’Europe et d’ailleurs verront le solde naturel de leur population diminuer, l’Afrique subsaharienne sera engagée dans une dynamique de doublement de sa population à l’horizon 2050. Plus encore qu’aujourd’hui, les migrations pèseront sur l’évolution des populations du monde, tandis que le vieillissement programmé de la population mondiale bouleversera l’organisation des sociétés. Avec quelles conséquences pour l’environnement et les inégalités ?

Une conférence enregistrée en décembre 2020.

Hervé Le Bras, historien et démographe, chercheur émérite à l’INED, professeur à l’EHESS, auteur notamment de Se sentir mal dans une France qui va bien.