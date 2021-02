Logiques des migrations à travers le monde

Que sait-on précisément des flux qui atteindront l’Europe dans les prochaines décennies et comment s’y préparer ? Tandis que d’aucuns annoncent un déferlement des populations subsahariennes sur l’Europe, le démographe François Héran conteste radicalement cette thèse.

Que sait-on précisément des flux qui atteindront l’Europe dans les prochaines décennies et comment s’y préparer ? Tandis que d’aucuns annoncent un déferlement des populations subsahariennes sur l’Europe, conséquence d’un taux de fécondité élevé et d’une faible croissance économique sur le continent africain, François Héran conteste radicalement cette thèse en déployant une argumentation étayée sur vingt ans de recherche à l’écart de tout sensationnalisme et de toute préoccupation idéologique.

Une conférence enregistrée en février 2021.

François Héran, sociologue, anthropologue et démographe, professeur au Collège de France, chaire "Migrations et sociétés". Il a dirigé l'INED de 1999 à 2009, et il en est aujourd'hui l'un des directeurs de recherches.