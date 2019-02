Michelle Perrot, grand témoin de notre histoire

L’historienne Michelle Perrot est une pionnière dans l’étude de l’histoire des femmes. Elle a contribué à déconstruire la représentation du genre pour travailler sur une histoire des relations entre les sexes tout en créant des liens avec les autres domaines de recherche qui l’intéresse : l’histoire du travail, des prisons, ou de la vie privée. Auteur de nombreux ouvrages, elle a été co-productrice à France Culture des “Lundis de l’Histoire” et a présidé les “Rendez-Vous de l’Histoire” de Blois.

L'irruption d'une présence et d'une parole féminines en des lieux qui leur étaient jusque-là interdits, ou peu familiers, est une innovation du dernier demi-siècle qui change l'horizon sonore. Il subsiste pourtant bien des zones muettes et, en ce qui concerne le passé, un océan de silence, lié au partage inégal des traces, de la mémoire et, plus encore, de l'Histoire, ce récit qui, si longtemps, a "oublié" les femmes, comme si, vouées à l'obscurité de la reproduction, inénarrable, elles étaient hors du temps, du moins hors événement. "Les femmes ou les silences de l'histoire"