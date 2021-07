5e Tribune du Muséum : Plastiques, l'overdose ?

Textiles, lunettes, stylos : nos objets du quotidien sont faits de plastique, nous en possédons toutes et tous, nous vivons entourés de plastique, il se retrouve même dans les profondeurs les plus inatteignables des océans...

À l'occasion de la Journée mondiale sans sacs plastique, cette Tribune ouvre notre regard sur notre environnement immédiat et plus lointain pour questionner la place donnée au plastique dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Intervenants et participants interagissent pour partager une autre vision de l'avenir et envisager des nouvelles alternatives.

Avec

Bruno David, Président du MNHN ; Jean-Baptiste Fini, biologiste au Muséum ; Stéphane Villard, designer, Studio GGSV ; Nathalie Gontard, spécialiste des plastiques et emballages alternatifs, à l'INRAE ; Manuel Valentin, ethnologue au Muséum ; Hélène Lovato et Manon Vichot, étudiantes en école d'ingénieur, AgroParisTech, association SEA Plastics.

Présentation et animation : Aurélie Luneau, auteure et productrice de l’émission De cause à effets, le magazine de l’environnement sur France Culture - Clémentine Bricout et Matteo Merzagora, Association TRACES